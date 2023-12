Tausende Menschen, die sich an Europas Außengrenze drängen: Das wird sich wohl auch in Zukunft nicht ändern.

Tausende Menschen, die sich an Europas Außengrenze drängen: Das wird sich wohl auch in Zukunft nicht ändern. Imago

Nach über drei Jahren einigten sich die EU-Institutionen auf eine Verschärfung der Asylregeln: Besserer Schutz der Außengrenzen, Schnellverfahren, Lager mit haftähnlichen Bedingungen. Doch ist das wirklich der große Durchbruch? Einer, der auch für Österreich Entspannung in Asylfragen bringen wird?

Die neue Asylreform wird als „historischer Moment“ in der Geschichte der EU gefeiert. Doch viele Dinge greift das Papier gar nicht oder nicht detailliert genug an. Legale Migration, die Verteilung von Flüchtlingen in der EU, Abschiebungen, das Eindämmen des Schlepperwesens. Was genau hinter der neuen Reform steckt, das besprechen wir in dieser Folge.

