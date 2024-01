Neue ORF-Kindersendung: Krach machende Pionierinnen

Mit „Klimakrach“ wollen Regisseurin Alice Karasek und Journalistin Clara Porák die Klimakrise mit Witz erzählen – und eine Lücke schließen.

Armin Wolf oder Waldemar, wer kann die Klimakrise besser näherbringen? Für Alice Karasek und Clara Porák ist die Sache klar: Es ist die schusselige Stoffpuppe mit den verschiedenfarbigen Augen, die an einer CO 2 -Absaugmaschine tüftelt und das Auftauen des Permafrosts mit Mammuts bekämpfen will. „Armin Wolf ist Österreichs Identifikationsfigur schlechthin, aber eigentlich weiß man nichts über ihn. Das ist bei Waldemar anders“, sagt Porák über ihren „Co-Star“.

Waldemar und Porák stehen im Mittelpunkt der neuen Kindersendung „Klimakrach“, die am 6. Jänner erstmals ausgestrahlt wird – und zwar auf dem neuen Streaming-Kinderkanal ORF Kids. In 15-minütigen Folgen werden Themen rund um Klima, Nachhaltigkeit und Artenschutz mit viel Humor und wenig Panikmache behandelt. „Klimanachrichten können so deprimierend sein. Ich verstehe, wenn Menschen wegschalten“, sagt Filmemacherin Alice Karasek, die hinter Idee und Konzept der Sendung steht und selbst Regie führte. „,Klimakrach‘ ist anders. Es ist ganz einfach eine witzige Sendung. Ich glaube, dass wir so Kinder abholen.“

Mit „Klimakrach“ könne man auf Abenteuer gehen, erzählt Porák, die in der Sendung gewissermaßen sich selbst spielt – die junge Klimajournalistin, die auf der Suche nach Lösungen einmal auf einen Berg klettert, ein anderes Mal einen wilden Fluss überquert. „Dabei bin ich aber nicht die krasse Heldin.“ Die moralisierende Erwachsene, die Kindern die Welt erklärt, wie sie das aus Kindersendungen von früher kennt, wollte sie auf keinen Fall sein.

„Keine diffusen Ängste schüren“

„Klimakrach“ hat für Porák und Karasek auch das Potenzial, Klimajournalismus neu zu denken. „Die Sendung soll keine diffusen Ängste schüren, sondern versucht, die Themen in positiver Form zu erzählen“, sagt Karasek. Der klassische Journalismus habe ein „Riesenproblem“ mit dem Klima, meint Porák. Die enorme Dimension der Krise mache es schwer, diese in gängigen Formaten zu erzählen, findet sie. „,Klimakrach‘ schafft stattdessen Erzählungen. Viel näher an einem Film als einem klassischen TV-Magazin.“ Seien Fakten zu schwierig oder zu sperrig, müsste man die Zuseherinnen auf anderen Ebenen erreichen, sagt die 26-Jährige.

„Man muss fühlen, um die Klimakrise zu begreifen.“ Und genau dazu lade die Sendung ein. Wobei sie eben genau nicht Gefühle der Verzweiflung hervorrufen wollten, sagt Karasek. Indem in der Sendung entweder Clara und Waldemar oder auch die mitwirkenden Kinder und die „Klima-Community“, also die Zuseher, auf Lösungen stoßen, die auch für Kinder angemessen sind. „Wir wollen kein schlechtes Gewissen erzeugen“, merkt Karasek an. „Konsum-Shaming“ nehme keinen großen Platz ein.

So dürfe Waldemar, der von den Puppenspielern Nikolaus Habjan und Angelo Konzett gespielt wird, in der Sendung auch die importierte Banane essen. Auch wenn Porák und Karasek es eigentlich „großartig“ finden, wenn Kinder ganze Familien dazu anhalten, pflanzlich und saisonal zu essen. „Kinder sollen nicht diese ganze Last tragen müssen, wenn sie erst neun Jahre alt sind“, so Karasek.

Die Filmemacherin, die lang im ORF an Kindersendungen mitgearbeitet hat, will mit der Sendung eine Lücke füllen. „Kinder haben Redebedarf“, auch beim Klimathema. „Ich hatte das Gefühl, dass sie ein Medium brauchen, um darüber zu reflektieren“, sagt die 39-Jährige, die mittlerweile mit ihrer Filmproduktionsfirma Soleil Film vor allem Dokus und Spielfilme dreht. „Kinder sind Teil dieser Gesellschaft und haben also auch ein Recht auf unabhängige Information“, sagt auch Porák.

Karasek und Porák sind mit „Klimakrach“ jedenfalls Pionierinnen. Kindersendungen mit Klimaschwerpunkt gab es bis dato keine, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum, sagt Karasek, die nur von einem britischen Format weiß. Und das, obwohl Wissenschaftssendungen wie der deutsche „Checker Tobi“ große Erfolge feiern.

Das schwere Klimathema habe abgeschreckt. „Aber es braucht jemanden, der sich traut. Ich bin überzeugt, dass es geht“, sagt Karasek. Porák, die als Gründerin und Geschäftsführerin von andererseits.org, einer Medienplattform für und von Menschen mit Behinderung, ebenfalls Pionierarbeit geleistet hat, sagt über Karasek: „Alice macht sehr mutige Vorreiterinnenarbeit.“

Mutig auch deswegen, weil die beiden Frauen durchaus mit Gegenwind rechnen. Weil das Thema so emotional behaftet sei, sehr kontrovers diskutiert werde. Porák erzählt von dem Hass, der ihr etwa auf der Social-Media-Plattform X entgegenschlägt. Vielleicht brauche Waldemar einen Social-Media-Kanal, scherzt Karasek, „der soll das dann alles abfangen“.

Café Sperl, Clara Porak und Alice Karasek, TV-Format Klimakrach, für Menschen, also Porträtfotos, Teresa Wirth, Dezember 2023 Katharina F.-roßboth