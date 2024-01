Europa sucht Soldat(inn)en: Kommt die Renaissance der Wehrpflicht?

Deutschland will das „kriegstüchtige“ Rückgrat der EU werden – doch nicht nur der Bundeswehr fehlt der Nachwuchs. Analyst Franz-Stefan Gady warnt vor einer großflächigen Rückkehr zur alten Wehrpflicht, um die Personallücke zu füllen.

Die europäischen Werte werden auch in Rūdninkai und Rukla verteidigt. Wenn alles nach Plan läuft, ist in diesen beiden litauischen Orten in drei Jahren eine 5000 Personen starke deutsche Kampfbrigade stationiert, um Europas Ostflanke abzusichern. Nahe der weißrussischen Grenze und der Suwalki-Lücke – einem strategisch wichtigen Landstrich, sollte Russland es wagen, die baltischen EU-Staaten anzugreifen.

„Neuland“ sei der Einsatz für die Bundeswehr, sagte der deutsche Verteidigungsminister, Boris Pistorius (SPD). Unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine will er Deutschland zum militärischen Rückgrat der Europäischen Union ausbauen. Dafür wagte er sich an Sätze, die deutschen Politikern jahrelang nicht über die Lippen kamen. „Wir müssen kriegstüchtig werden“, sagte Pistorius etwa. Und auf einmal taucht ein altes Konzept wieder auf: die Wehrpflicht.

Mehr lesen Als die Wehrpflicht nicht mehr in Stein gemeißelt war

1. Welche Länder in Europa haben die Wehrpflicht abgeschafft – oder sie wieder eingeführt?