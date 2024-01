Leistung und Leitkultur: Einmal alles für die Welt rechts der Mitte

Die ÖVP legt ein konservatives, aber mehrheitsfähiges Programm vor. Wenn sie die Wahl verliert, wird es daran jedenfalls nicht gelegen haben.

Bedrängt von rechts (Herbert Kickl) und links (Andreas Babler) hat Karl Nehammer ein jedenfalls vom Umfang her durchaus vielseitiges Programm vorgelegt. In Anlegung an Bruno Kreiskys Slogan „Leistung, Aufstieg, Sicherheit“ ließe es sich mit „Leistung, Tradition, Sicherheit“ zusammenfassen. Der Leistungsbegriff spiegelt sich nicht nur in einer von der ÖVP erwartbaren unternehmerfreundlichen Schlagseite mit Deregulierung und Wettbewerbsstärkung wieder, sondern ganz generell: Wer arbeitet, soll mehr davon haben. Mehr vom Lohn, mehr von den Überstunden. Und das am besten im Vollzeit-Modus.

Der Traditionsaspekt ist gewissermaßen ein Leitfaden der Konservativen an sich und im konkreten Fall mit der Forderung nach einer Leitkultur abgedeckt: Das Land und seine Menschen sollen so bleiben (können) wie sie sind. Da spielt das Thema übertriebene Political Correctness ebenso hinein wie die Migration. Letztere hat dann auch eine Schnittmenge mit dem Kapitel Sicherheit.