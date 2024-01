Wir haben ausgerechnet, dass in Deutschland ein Rückgang von 25 Pisa-Punkten, wie wir ihn gerade in Mathematik gesehen haben, langfristig 14 Billionen Euro weniger Wirtschaftsleistung bedeutet. Für die nächsten zwei, drei Jahre macht der Rückgang noch keinen Unterschied, weil diese Jugendlichen noch nicht auf dem Arbeitsmarkt sind. Aber in der langfristigen Perspektive kommt eine gewaltige Summe zusammen. Diese Größenordnung stellt sämtliche kurzfristige Krisen in den Schatten. Das verschwindet ja auch nicht. Wenn das nicht aufgeholt wird, können sich diese Menschen nicht so produktiv in die Wirtschaft einbringen. Die Wirtschaft wird also immer weniger produktiv sein.