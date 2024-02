Schau an: Die ganz Armen sind so glücklich wie die Reichsten

Je wohlhabender ein Land, desto zufriedener die Bewohner: Das schien gesichert. Nun bringen Indigene alles ins Wanken. Was lehrt uns das?

„Zurück zur Natur!“: Nein, das hat Rousseau nie gefordert, auch wenn seine Gegner es ihm gern in den Mund legten. Am bissigsten war Voltaire: „Was nun? Zurück in die Wälder und mit den Bären leben?“ Und an den Autor selbst gerichtet: „Wenn man Ihr Werk liest, bekommt man Lust, auf allen vieren zu gehen. Aber das ist mir leider unmöglich, weil ich seit über 60 Jahren die Übung darin verloren habe.“

Tatsächlich war auch für den romantischen Aufklärer Rousseau die Rückkehr in den Urzustand des „guten Wilden“ nur ein Gedankenspiel. Er wusste: Die Unschuld ist verloren. Kultur, Zivilisation und Gesellschaft lassen sich nicht rückabwickeln. Wir haben uns für immer aus dem Paradies vertrieben. Wir können nicht retour, und wir wollen es auch nicht.

Daran muss man denken, wenn man die Studie liest, die Eric Galbraith und sein Team an den Universitäten von Barcelona von McGill in Kanada soeben veröffentlicht haben (Pnas, 5.2.).