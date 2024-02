Opernball-Gestalterin: „Albträume gehören dazu“

Maryam Yeganehfar unterstützt die Staatsoper seit dem Vorjahr ehrenamtlich in der Ballplanung.

Maryam Yeganehfar unterstützt die Staatsoper seit dem Vorjahr ehrenamtlich in der Ballplanung. Jana Madzigon

Ob Parkplatz oder Fußballplatz: Es gibt kaum Orte, die sie nicht schon festlich gestaltet hat. Seit dem Vorjahr gehört auch die Staatsoper dazu. Maryam Yeganehfar über den Opernball und die Pläne für Blumen, Bar und Seitenbühne.

Klassische Albträume sind: Dass sie in der falschen Location steht. Dass sie den falschen Teppich verlegt hat. Dass die Drucke ganz anders ausschauen als das, was sie abgegeben hat. Andererseits, sagt Maryam Yeganehfar, habe ihr Mentor einst gesagt: „In dem Moment, in dem du aufhörst, diese Träume zu haben, musst du wahrscheinlich deinen Beruf wechseln.“