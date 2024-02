Café Francais expandiert nach Währing

Das Lokal in der Gersthofer Straße ist im Soft Opening und wird offiziell im März eröffnet.

Der einen oder anderen Passantin ist es schon aufgefallen: In der Gersthofer Straße 30 tut sich etwas. Dort, wo bis vor Kurzem das israelische Restaurant Rubi angesiedelt war, ist ein neues Lokal eingezogen. Und zwar ein bekanntes: Hier startet gerade eine Dependance des Café Francais in der Währinger Straße.

Derzeit ist man noch in einem sanften Soft Opening, es gibt vorerst einmal eine kleine Karte mit Kleinigkeiten. „Wir fangen einmal klein an, um auszuprobieren und um uns einzuspielen“, sagt Café-Francais-Betreiber René Steindachner zur „Presse“. „Wir sind sozusagen in der Entwicklungsphase, wir haben noch nicht einmal ein Schild.“

Neueröffnung trotz Insolvenz

Die Expansion erscheint insofern überraschend, als das Stammhaus in der Währinger Straße erst im vergangenen Jahr Insolvenz anmeldete. Für Steindachner, der unter anderem auch das italienische Restaurant Francesco in Wien-Grinzing betreibt, ist das kein Widerspruch, eher im Gegenteil. Man sei auf Sanierungskurs.

Die offizielle Eröffnung des neuen Standorts des Café Francais ist mit Anfang März geplant, dann wird auch der Garten des Lokals bespielt und die Karte vergrößert werden: Ziel ist, hier Ähnliches anzubieten wie im Café Francais in der Währinger Straße. „Die Ecke ist sehr schön mit dem Gastgarten, es ist ein sehr schönes Lokal“, sagt Steindachner.