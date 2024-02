Sterneregen? Guide Michelin kommt zurück nach Österreich

Nun ist es fix: Der Restaurantführer bewertet ab 2025 wieder Lokale im ganzen Land. Finanziert von Österreich Werbung und Landestourismus.

Es ist fix: Der Guide Michelin kommt zurück nach Österreich. Der renommierteste Restaurantführer der Welt wird wieder Restaurants quer durch Österreich bewerten. 15 Jahre lang hatte er das nicht getan: In dieser Zeit waren nur Wien und Salzburg in einem Sonderguide vertreten. Alle Restaurants abseits der zwei Städte hatten keine Chance, an einen Stern zu kommen.

Am Donnerstag kündigte der Guide nun offiziell die Rückkehr an. Die neue Österreich-Selektion wird ab dem Jahr 2025 erscheinen. Dafür fließt auch Geld. Wie viel, wurde am Donnerstag nicht öffentlich kommuniziert, nur so viel: Finanziert wird das Vorhaben von der Österreich Werbung sowie acht Landestourismusorganisationen – allen außer Wien.

Der Hintergrund ist der sogenannte Plan T, die nationale Tourismusstrategie, in der die nachhaltige Stärkung der Positionierung der Genuss- und Kulinarik-Destination Österreich verankert ist. Diesbezüglich gab es auch einen Konsens der Parlamentsparteien: Im Herbst wurde ein Antrag der für einen zeitnahen Abschluss der Verhandlungen mit dem Guide einstimmig angenommen.

15 ausgezeichnete Restaurants

Aktuell sieht das Sternbild in Österreich folgendermaßen aus: 15 Restaurants in Wien und Salzburg hat der Gourmetguide mit Sternen ausgezeichnet, ein einziges davon mit drei: das von Juan Amador in Wien-Grinzing. Zwei Sterne halten insgesamt sechs Restaurants: Mraz & Sohn, Konstantin Filippou, Silvio Nickol Gourmet Restaurant, Steirereck im Stadtpark, Ikarus und SENNS.Restaurant.

Acht Restaurants haben einen Stern: [aend], Pramerl & the Wolf, Edvard, TIAN, APRON, Esszimmer, The Glass Garden und das Pfefferschiff. Zahlreiche Restaurants außerhalb von Wien und Salzburg dürften sich nun Hoffnungen auf einen Stern machen.