Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Biden nennt Putin „Son of a Bitch“: US-Präsident Joe Biden hat das russische Staatsoberhaupt Wladimir Putin abschätzig als „SOB“, das steht kurz für die Beleidigung „Son of a Bitch“. Mehr dazu

OpenAI-Chef warnt vor negativen Seiten der Künstlichen Intelligenz: Die Gesellschaft müsse sich auch auf negative Folgen des KI-Booms vorbereiten, betont Sam Altman bei einer Veranstaltung des Chip-Riesen Intel. So könne es in absehbarer Zukunft potenziell negative Auswirkungen auf Wahlen geben. Mehr dazu

Schiff rammt Brücke in China: Ein Frachtschiff hat in Südchina eine von Autos befahrene Brücke gerammt und teilweise zum Einsturz gebracht. Aufnahmen vom Unglücksort zeigten einen in den Laderaum des Frachters gestürzten Bus. Mehr dazu

Aktie von Tesla-Rivalen Rivian fällt um 17 Prozent: Der von Amazon unterstützte Elektroautobauer sieht sich mit einer stotternden Nachfrage konfrontiert. Zudem verbucht Rivian noch immer bei jedem verkauften Auto einen Verlust. Mehr dazu

Von Traktoren, Klebstoffen und Hausverstand: Was Bauernproteste und Klimaaktivisten unterscheidet, sollte uns zu denken geben. Hausverstand allein wird nicht ausreichen, schreibt Michael Lohmeyer in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Zwei Jahre Krieg: „Für die Ukrainer ist aufgeben keine Option“: Zum zweiten Jahrestag des Krieges gegen die Ukraine am 24. Februar ist „Presse“-Reporterin Jutta Sommerbauer in unserem Podcast zu Gast. Sie berichtet von ihrer jüngsten Reise in die Ukraine, erzählt von der Stimmung in der Ukraine und erklärt, wieso der Tod von Nawalny in der Ukraine mit einer gewissen Empathielosigkeit aufgenommen wurde. Mehr dazu