Das dritte Kriegsjahr entscheidet über das Schicksal der Ukraine

Die ukrainische Armee muss sich eingraben. Die russischen Invasoren versuchen, in Luhansk und Saporischschja vorzurücken. Eine Analyse.

Maxim aus Uman in der Zentralukraine lebt seit vier Jahren in Warschau und sagt es offen: „Ich kann nicht zurück in die Ukraine, da sie mich dort an die Front schicken werden.“ Natürlich liebe er sein Heimatland, aber für den Waffendienst sei er nicht geschaffen, meint der schmächtige 30-Jährige. „Fünf Jugendfreunde aus dem Fußballclub sind bereits in Zinksärgen zurückgekommen, soll ich mich wirklich auch zu ihnen gesellen?“