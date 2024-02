Die NDR-Doku „Gegen das Schweigen“ lässt Betroffene von Demütigungen und Sexismus sprechen, das Ziel ist Systemänderung – doch was interessiert heimische Medien? Wieder einmal in erster Linie die Frage: Wer war‘s?

Natürlich bringt es Clicks, was von einem österreichischen Filmregisseur erzählt wird, auch wenn die meisten Leserinnen und Leser ihn wohl gar nicht kennen. So ein paar Details darüber, was er Betroffenen zufolge vor vielen Jahren im Umgang mit ihnen gemacht habe bei Castings und rund um Dreharbeiten. Mit künstlerischen Beweggründen oder argloser Gastfreundschaft sind die Berührungen junger Frauen, von denen hier erzählt wird, ja tatsächlich nicht zu erklären.

Doch die österreichischen Titelzeilen zur NDR-Dokumentation „Gegen das Schweigen“ sind so ziemlich das genaue Gegenteil dessen, worauf diese vorbildliche journalistische Produktion abzielt.