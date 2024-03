Viktor Orbáns Fan-Trip zu Donald Trump

Premier Viktor Orbán reist am Freitag zur Audienz zum Ex-Präsidenten nach Florida, um sein US-Idol zu hofieren.

Zur CPAC-Konferenz, der Tagung der republikanischen Aktivisten in der Nähe Washingtons, ist kürzlich Politprominenz aus aller Welt angereist. Unter den konservativen Stargästen waren Javier Milei, der argentinische Präsident, Nayib Bukele, sein Kollege aus El Salvador, und Liz Truss, die britische Kurzzeit-Premierministerin, um Donald Trump zu huldigen. Viktor Orbán, Trumps größter Fan aus der EU, blieb indessen zu Hause.

Ungarns Premier hatte nämlich eine Einladung zur Privataudienz in Mar-a-Lago, dem Winterdomizil des Ex-Präsidenten in Florida, am Freitag in der Tasche. Vor zwei Jahren war Orbán zur CPAC-Konferez nach Dallas geflogen. Dass Budapest im April bereits zum dritten Mal die Konferenz der Republikaner ausrichtet, zeigt das Naheverhältnis zwischen Trump und Orbán, zwischen den Republikanern und der Regierungspartei Fidesz. Tucker Carlson, der zuletzt durch sein unkritisches Interview mit Wladimir Putin in die Schlagzeilen geraten ist, hält große Stücke auf Orbán und seine Familienpolitik.

Lob und Lorbeer aus Budapest