Ab in den Süden: Ältere Störche kommen schneller am Ziel an

Ältere Störche kommen am Weg in den Süden früher an, als jüngere Artgenossen. Imago / Silas Stein

Neue Erkenntnisse bei den Zugvögeln: Weißstörche kommen einer Studie zufolge mit zunehmendem Alter schneller ans Ziel. Sie lernen über die Jahre die besten Zugrouten.

Während des Vogelzugs kommen Weißstörche einer Studie zufolge mit zunehmendem Alter schneller ans Ziel. Sie lernen über die Jahre die besten Zugrouten in den Süden und wieder zurück, wie ein Team vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Radolfzell und der Universität Konstanz herausgefunden hat. Es gebe keine Hinweise dafür, dass die älteren Vögel leistungsfähiger sind.

Die Gruppe hatte mit GPS-Sendern Daten zu Wanderungen Dutzender Weißstörche (Ciconia ciconia) erfasst. Zugwege, Timing und Tempo der einzelnen Störche wurden analysiert, zudem wurde jeweils der Energieverbrauch während des Fluges geschätzt. Jüngere Tiere starten demnach im Herbst früher und landen später als ältere Artgenossen, die relativ gerade und effizientere Zugrouten haben. Früh in den Brutgebieten eintreffende Vögel sichern sich oft die besten Nistplätze. Der schnellere Flug ist allerdings mit einem höheren Energiebedarf verbunden.

Mit den Jahren zielsicherer unterwegs

Die Informationen, die Störche bei ihren Flügen sammeln, seien eine wichtige Währung für die Tiere, erläutert das Forschungsteam um Martin Wikelski, Direktor der Abteilung für Tierwanderungen des Max-Planck-Instituts. Sie seien zielsicherer unterwegs mit den Jahren. Bessere Flugbedingungen als Grund für den schnelleren Vogelzug konnten laut Studie ausgeschlossen werden.

Am meisten habe ihn überrascht, dass der Großteil der Verhaltensweisen nicht angeboren, sondern kulturell gelernt sei, erklärte Wikelski. „Wir können jetzt zum ersten Mal verstehen, was individuelle Tiere während ihres gesamten Lebens gesehen, gelernt und erfahren haben.“

Vogelzug-Erfahrungen in jungen Jahren prägen

Die Ergebnisse der Studie legten nahe, dass die Erfahrungen in jungen Jahren eine wichtige Rolle beim Vogelzug spielen. Störche, die im Schnitt acht Jahre alt werden, gelten laut einer Studienautorin bis zu drei Jahre als Jungtiere. In dieser Zeiten nutzten sie mehr Zeit für das Erkunden verschiedener Gebiete. „Sie nehmen keine geraden Routen“, sagte Mitautorin Andrea Flack.

Mit älteren Störchen seien Tiere etwa ab dem fünften Lebensjahr gemeint. Zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr seien die Vögel ausgewachsen und begännen sich fortzupflanzen. Die Tiere können bis zu 30 Jahre alt werden - was allerdings nur die wenigsten schaffen.

Erster Weißstorch des Jahres ist in Marchegg gelandet

Im WWF-Auenreservat in Marchegg im Bezirk Gänserndorf ist der erste niederösterreichische Weißstorch des Jahres gelandet. Die Ankunft erfolgte laut einer Aussendung eine Woche früher als im vergangenen Jahr und rund drei Wochen eher als üblicherweise, „was am deutlich zu warmen Winter liegen dürfte“. Der erste Storch sei auch schon 2023 der „Sieger“ gewesen. „Wir haben ihn an seinem Ring wiedererkannt“, teilte der WWF mit.

2023 sei für die Störche in Marchegg ein gutes Jahr gewesen. 43 Paare hätten erfolgreich gebrütet, sechs mehr als noch 2022. 92 Jungvögel seien ausgeflogen, so der WWF in der Aussendung vom Dienstag. (APA)