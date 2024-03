Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Super Tuesday in den USA: Die Wähler in 15 US-Bundesstaaten vergaben am Dienstag ihre Delegiertenstimmen für die Bundesparteitage der Demokraten und Republikaner. Die Ausgangslage an diesem „Super Tuesday“ war klar: An einem neuerlichen Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump ist wohl nicht mehr zu rütteln. Die Ergebnisse brachten am Abend aber dennoch einige Überraschungen. Mehr dazu hier von unserer USA-Korrespondetin Elisabeth Postl.

OGH-Urteil für Karmasin: Ex-Familienministerin Sophie Karmasin wurde erstinstanzlich der wettbewerbsbeschränkenden Absprachen für schuldig befunden. Sie erhielt 15 Monate bedingter Haft – und meldete Berufung an. Der Oberste Gerichtshof entscheidet heute über den Schuldspruch. Innenpolitik-Redakteurin Hellin Jankowski berichtet live aus dem Justizpalast.

RH-Einblick in OMV-Verträge: Der Rechnungshof kann teilweise die Verträge zwischen der OMV und der russischen Gazprom prüfen. Das gab Präsidentin Margit Kraker in der „ZiB2“ bekannt. Als Aufsichtsbehörde habe man diese Möglichkeit, die aktuell geprüft werde. Mehr dazu.

USA wollen sofortige Waffenruhe: Im Ringen um eine Feuerpause im Gaza-Streifen setzen die USA auch auf den UNO-Sicherheitsrat. In einem aktuellen Resolutionsentwurf drängen die USA auf „einen sofortigen Waffenstillstand von etwa sechs Wochen im Gazastreifen, verbunden mit der Freilassung aller Geiseln“. Im ursprünglichen Entwurf war nur von einem „vorübergehenden Waffenstillstand“ die Rede gewesen. Damit steigt der Druck auf Israel, einer Vereinbarung mit der Terrororganisation Hamas zuzustimmen. Mehr dazu in unserem Nahost-Überblick.

Warme Ozeane: Die Weltmeere verzeichnen Wärmerekorde. Bereits rund ein Jahr lang liegt die mittlere Oberflächentemperatur des Nordatlantiks an jedem einzelnen Tag auf dem höchsten Tagesstand seit Messbeginn vor rund 40 Jahren - meistens sogar mit einem großen Abstand zum bisherigen Tagesrekord. Bei den Weltmeeren insgesamt begann diese Entwicklung am 14. März 2023. Das geht aus Daten der Plattform „Climate Reanalyzer“ der University of Maine hervor, die sich unter anderem auf Satellitenmessungen stützt. Mehr dazu.

Einordnung der Urteile nach Rapid-Eklat: Gegen sieben Rapidler, die nach dem Derby-Sieg gegen die Austria am Sonntag vor einer Woche derbe und homophobe Schmähgesänge angestimmt hatten, wurden nun harte Strafen verhängt. Sportchef Markku Datler ordnet im Podcast den Skandal und die Strafen ein. Einen solchen Fall wie diesen gab es in der österreichischen Fußballgeschichte jedenfalls schon lange nicht. Mehr dazu.

Das Wetter bringt im Westen und Südwesten heute einen Wintereinbruch. Größere Mengen Schnee können hier zusammenkommen. Im Osten wechseln sich Sonne und Wolken ab, es bleibt aber großteils trocken. Der Wind weht teilweise recht lebhaft. Die Temperaturen reichen im Westen von null bis acht, im Osten von acht bis 15 Grad.