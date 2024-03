Marx statt Mozart: Wird Salzburg jetzt kommunistisch?

Oliver Pink im Podcast-Studio der „Presse“, nicht in danklrot, sondern zufällig in klassischem Rot.

Die Kommunalwahlen in Salzburg haben eine rot-dunkelrote Stichwahl um den Bürgermeistersessel gebracht. „Presse“-Innenpolitikchef Oliver Pink darüber, wieso die Kommunisten plötzlich für viele wählbar geworden sind und was das Ergebnis für die Bundespolitik bedeutet. Spoiler: Wenig bis gar nichts.

In zwei Wochen, am Palmsonntag, werden SPÖ-Kandidat Bernhard Auinger und KPÖplus-Chef Kay-Michael Dankl um das Amt des Bürgermeisters rittern. Oliver Pink glaubt, der dunkelrote Dankl hat weniger Chancen, diese Stichwahl zu gewinnen. Auch wenn sich bei den Gemeinderatswahlen am Sonntag gezeigt hat, dass sogar Bürgerliche einen Komnmunisten wählen (ganz so wie das auch in Graz schon passiert ist).

In diesem Podcast erklärt „Presse“-Innenpolitikchef das Gemeinderatswahlergebnis.

