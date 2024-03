Kate Winslet kam zur Premiere von „The Regime“ im Gartenbaukino

Kate Winslet als Kanzlerin in „The Regime“

Kate Winslet kam zur Premiere von „The Regime“ ins Wiener Gartenbaukino und richtete ein paar Worte an das Publikum.

Und plötzlich war sie da. Im schwarzen Hosenanzug (vor dem roten Vorhang) stand Kate Winslet Dienstagabend auf der Bühne des Gartenbaukinos und richtete ein paar Worte an das Publikum. Anlass war die Premiere ihrer Streaming-Serie „The Regime“, die in Wien gedreht wurde. Schauplätze waren etwa das Schloss Schönbrunn, das Palais Liechtenstein und die Hofburg. Allerdings wurden die Wiener Kulissen im Nachhinein bearbeitet. Schloss Schönbrunn bekam in der Serie etwa zwei Stockwerke mehr.

Im Gartenbaukino kommentierte man Winslets Auftritt mit einem Foto und einem kryptischen „We found her“.

Beim Empfang danach ließ sich Winslet auch mit dem Festwochen-Intendanten Milo Rau ablichten. Laut „Kleine Zeitung“ waren auch Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer, Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und Filmproduzent Dieter Pochlatko unter den Gästen.

In „The Regime“ dreht sich alles um Kate Winslet, die eine autoritäre, paranoide und doch faszinierende Kanzlerin spielt, die sich dann doch eher wie eine Diktatorin verhält.