Das Wiener Volkstheater bringt mittels Recherche-Theater den „Aufstieg und Fall des Herrn René Benko“ auf die Bühne. Dabei werden knallharte Fakten über die Signa-Saga zur Unterhaltung und Aufklärung.

Wien. Ein Zaubertrick wird die Bilanzmagie von Signa-Gründer René Benko erklären. Was so mancher Investor des inzwischen insolventen Immobilienkonzerns immer noch nicht ganz begriffen hat, wird auf der Bühne ganz simpel ins große Ganze gesetzt. „Und die Theaterbühne ist ein Raum für Zauber“, sagt Calle Fuhr im Interview mit der „Presse“. Der Regisseur und Schauspieler am Wiener Volkstheater hat sich dem Recherche-Theater verschrieben. Kunst und Journalismus sollen sich ergänzen.