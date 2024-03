Viele Festnahmen nach Anschlag mit mehr als 90 Toten in Moskau

Angreifer stürmen am Freitagabend eine Konzerthalle nahe Moskau, sie töteten Dutzende Menschen. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat sich zu dem Anschlag bekannt. Es gab bereits 11 Festnahmen.

Die Zahl der bestätigten Opfer steigt und steigt: Bei dem Terroranschlag auf eine Veranstaltungshalle am Stadtrand von Moskau sind mehr als 90 Menschen getötet worden. Mehrere Unbekannte stürmten am Freitagabend die Crocus City Hall kurz vor einem Konzert der Rockgruppe Piknik und eröffneten das Feuer. Auf Videos war zu sehen, wie Menschen um ihr Leben rannten.



Um wie viele Angreifer es sich insgesamt handelte, war vorerst noch nicht bekannt. Aber es gab bereits erste Festnahmen. Zwei Täter sollen per Auto geflüchtet sein und wurden nach einer Verfolgungsjagd festgenommen. Andere flohen offenbar zu Fuß. Nach russischen Angaben wurden bisher schon elf Verdächtige festgenommen. Vier Personen würden im Verdacht stehen, direkt in den Angriff verwickelt gewesen zu sein, meldete die Nachrichtenagentur Interfax.

Bekennerschreiben vom IS

Die Terrormiliz Islamischer Staat hat den Anschlag am Freitagabend für sich reklamiert. Experten gehen davon aus, dass dieses Bekennerschreiben echt ist. Es wurde jedenfalls ein Verfahren wegen eines mutmaßlichen Terrorakts aufgenommen. Doch die Hintergründe sind unklar.

Was man weiß: Am Freitagabend stürmten mehrere Unbekannte – sie trugen Kleidung in Tarnfarben – die Crocus City Hall. Ein Veranstaltungsort, wo die Rockband Picnic auftreten sollte, und wo in zumindest einer weiteren Halle ein Tanzwettbewerb für Kinder stattfand. Sie schossen wild um sich. Ermittler haben mittlerweile Waffen und Munition in dem Gebäude sichergestellt, mindestens eine Maschinenpistole vom Typ Kalaschnikow und Gurte voller Magazine. Säckeweise sammelten die Ermittler die Hülsen verschossener Patronen ein.

Die Opfer des Anschlags sind bis zum Samstagmorgen alle aus dem Gebäude gebracht worden, wie es von den Behörden hieß. Das Gebäude, in dem auch eine Konzerthalle mit Tausenden Sitzplätzen ist, war auf einer Fläche von 13.000 Quadratmetern in Flammen gestanden, Löschhubschrauber im Einsatz. Das Dach soll eingestürzt sein. Die Lage war über Stunden unübersichtlich. Das russische Gesundheitsministerium sprach von 145 Verletzten, zu denen auch Kinder zählten. 115 von ihnen seien in Krankenhäuser gebracht worden. Etwa 60 Erwachsene seien schwer verletzt.

Warnung vor Terror

Westliche Botschaften hatten zuletzt vor Terroranschlägen in Moskau gewarnt. Der Kreml hatte dies als Provokation des Westens bezeichnet und kritisiert nun, dass genauere Informationen nicht mit Russland geteilt wurden.

In der Crocus City Hall gibt es mehrere Veranstaltungssäle, die auch für Messen genutzt werden. Es ist eine der beliebtesten Freizeitstätten für die Moskauer und die Menschen im Umland der russischen Hauptstadt. Immer wieder sind dort auch Stars aufgetreten. Am Freitagabend hätte es ein Konzert der russischen Rockband Piknik geben sollen.

Keine Ansprache von Putin

Russlands Präsident Wladimir Putin ließ sich nach Kremlangaben „seit der ersten Minute“ über die Geschehnisse informieren. Er erhalte über die entsprechenden Dienste ständig alle wichtigen Informationen über das Geschehen und die eingeleiteten Maßnahmen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Die Chefin des Föderationsrats, dem Oberhaus des russischen Parlaments, Valentina Matwijenko, drohte den Drahtziehern des Anschlags mit Vergeltung. „Diejenigen, die hinter diesem fürchterlichen Verbrechen stehen, werden die verdiente und unausweichliche Strafe dafür erhalten“, schrieb sie auf ihrem Telegram-Kanal. Der Staat werde zugleich alles tun, um den Hinterbliebenen zu helfen, kündigte sie an.

Keine Hinweise auf Ukraine

Das ukrainische Außenministerium wies den Verdacht einer ukrainischen Verwicklung zurück. Die USA mahnten in einer ersten Reaktion ebenfalls an, keinen Zusammenhang mit der Ukraine herzustellen. „Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Ukraine oder Ukrainer mit den Schüssen zu tun hatten“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, in Washington.

Das russische Außenministerium hat kritisiert, dass die USA sehr schnell die Ukraine als möglichen Drahtzieher des Anschlags auf die Moskauer Konzerthalle entlastet haben. Es werfe Fragen auf, wenn die USA bereits solche Schlussfolgerungen zögen, während die Tragödie noch im Gang sei. Das sagte die Sprecherin des Ministeriums, Maria Sacharowa, am Freitagabend. „Wenn die USA oder ein anderes Land verlässliche Fakten haben, sollten sie diese der russischen Seite zukommen lassen.“ Wenn es solche Fakten nicht gebe, hätten weder das Weiße Haus noch sonst jemand das Recht, vorab eine Absolution zu erteilen, sagte Sacharowa.

Die Europäische Union verurteilte den Angriff. Die EU sei schockiert und entsetzt, schrieb EU-Kommissionssprecher Peter Stano auf der Plattform X. Die EU verurteile jegliche Angriffe auf Zivilisten. „Unsere Gedanken sind bei allen betroffenen russischen Bürgern.“ UN-Generalsekretär António Guterres und der UN-Sicherheitsrat verurteilten den Anschlag ebenfalls.

Tschetschenischer Terror 2002

2002 hatten tschetschenische Bewaffnete 850 Menschen in einem Musical-Theater in ihre Gewalt gebracht. Am vierten Tag des Dramas betäubte der Inlandsgeheimdienst die Geiselnehmer und die Geiseln mit einem Gas. Die Terroristen wurden erschossen. 135 Geiseln kamen ums Leben, die meisten von ihnen durch unzureichende medizinische Versorgung. (Ag/red.)