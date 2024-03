Chinas Billig-Solarmodule aussperren? Eine Illusion „made in Europe“

Europas Politik will die Solarindustrie am Kontinent vor Chinas Allmacht schützen. Das ist verständlich, aber der Schuss kann leicht nach hinten losgehen.

Kürzlich feierte die heimische Politik in Oberösterreich ihre Wiederentdeckung der Industriepolitik. Am „Standort-Gipfel“ beim Solar-Hersteller Fronius stellte die grüne Energieministerin Leonore Gewessler einen „Made in Europe“-Bonus in Aussicht. Der Gedanke: Wer seine Solaranlage zu einem bestimmten Prozentsatz mit Komponenten aus europäischer Produktion bestückt, erhält mehr staatliche Förderung. So soll die Dominanz der chinesischen Hersteller gebrochen und den hiesigen Produzenten Geschäft zugeschanzt werden.