Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

AUA muss über Flugausfälle entscheiden: Bei der AUA schwebt weiterhin ein 36-stündiger Streik am Gründonnerstag und Karfreitag wie ein Damoklesschwert über der bedeutenden Osterreisezeit. Mehr dazu

Britische Justiz entscheidet über mögliche Berufung von Assange: Die Entscheidung wird am Dienstag erwartet. Sollte keine Berufung möglich sein, stünde Julian Assange eine Auslieferung an die USA bevor. Mehr dazu

In Wien kamen Polizisten mit Geschenksäcken aus russischer Botschaft: Nach der russischen Präsidentenwahl am 17. März verließen mehrere Polizisten die Botschaft in Wien mit Geschenksäcken. Dies seien keine Verfehlungen, allerdings bleibe ein unerwünschter Eindruck, sagt ein Polizeisprecher. Mehr dazu

Waffenverbotszone am Reumannplatz kommt: Ähnliche Zonen gibt es in Wien bereits am Praterstern in der Leopoldstadt sowie am Donaukanal an Teilen des Franz-Josefs-Kais, wo sie seit Februar 2019 in Kraft sind. Mehr dazu

Die Suche nach den „Austro-Türken“: Bis dato spielten elf Fußballer mit türkischem Migrationshintergrund im österreichischen Nationalteam, seit Ercan Kara 2021 jedoch keiner mehr. Mit dem Testspiel gegen die Türkei am Dienstag in Wien (ab 20:45 Uhr) stellt sich die Frage nach den Gründen. Eine Spurensuche. Mehr dazu

Terror in Moskau - „Der IS ist keineswegs verschwunden“: Der IS bekennt sich zum Anschlag in Moskau, bei dem mehr als 130 Menschen getötet wurden. Auch Putin macht „radikale Islamisten“ verantwortlich, spekuliert aber darüber, die Ukraine sei ebenso involviert. Was haben die Terrormilizen des Islamischen Staates gegen Putins Russland? Wie könnte der Anschlag Russland nützen? Und warum ist Frankreich so nervös? Wieland Schneider gibt im „Presse“-Podcast Antworten. Mehr dazu

Migration - Wahlkampf in der Sackgasse: Es sei nachvollziehbar, dass die unkontrollierte Migration den Wahlkampf prägt, schreibt Klaus Knittelfelder in seiner Morgenglosse. Dass die harte Rhetorik dabei aber mitunter schwierig mit den Fakten in Einklang zu bringen ist, wurde diese Woche einmal mehr belegt. Mehr dazu

Heute vor 90 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über Meerestragödien in der Prater Hauptallee. Mehr dazu