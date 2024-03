Die Menschen, die zwei Drittel des weltweiten Kakaos produzieren

Kakaobauern in der Elfenbeinküste und Ghana zählen zu den Ärmsten der Welt. Sie sind in einem Teufelskreis aus Armut, geringen Erträgen, Pestizidbelastung, Pflanzenseuchen und Entwaldung gefangen.

Knapp zwei Drittel des weltweiten Kakaos produzieren Kleinbauern in der Elfenbeinküste und in Ghana. Millionen Westafrikaner sind von der Kakaoproduktion abhängig, in der Elfenbeinküste ein Drittel der Bevölkerung. Sie zählen zu den Ärmsten der Welt und müssen mit weniger als zwei Euro pro Tag auskommen.

Obwohl der Preis für die braune Bohne, die an den großen Rohstoffbörsen gehandelt wird, zuletzt wegen schwacher Ernten in lichte Höhen schoss, profitieren die Kakaobauern (zunächst) nicht. Sie sind in einem Teufelskreis aus Armut, geringen Erträgen, Pestizidbelastung, Pflanzenseuchen und Entwaldung gefangen.