Das Leid der Kinder

Kinderarbeit in Westafrika

Ein Polizist bei einer großangelegten Razzia gegen Kinderarbeit in der Elfenbeinküste. SIA KAMBOU

Mindestens 1,5 Millionen Millionen Kinder werden in der Elfenbeinküste und in Ghana auf Kakaoplantagen ausgebeutet, Tausende versklavt. Menschenrechtsorganisationen hoffen auf Änderung durch das EU-Lieferkettengesetz.

Fehlendes Kapital, geringe Erträge, die zunehmend unberechenbaren Wetterbedingungen - all das mache den Kakaosektor unattraktiv für Junge, sagt Caroline Sommeregger von der Menschenrechtsorganisation Südwind. Kinder von Kakaobauern bauen lieber andere Pflanzen an oder ziehen in die Städte.

Sie haben eine Wahl. Im Gegensatz zu rund 1,5 Millionen Minderjährigen, die einer Studie der Chicago University zufolge auf Kakaoplantagen in Westafrika zu Kinderarbeit gezwungen werden.