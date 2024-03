Wird die AUA nun zur Billigairline?

Könnte die AUA wirklich bald auf dem gleichen Niveau wie Ryanair und Wizz Air fliegen? Und wie steht die Fluglinie derzeit wirtschaftlich da? Das besprechen wir in dieser Folge.

Die AUA befindet sich mit heute im Streik. Rund 400 Flüge fallen in den nächsten zwei Tagen aus. Sehr zum Ärger der Kunden, die ihre Osterferien jetzt umplanen müssen. Während es in der Luft also ruhiger wird, gehen am Boden die Wogen hoch. Wenn man auf die Gewerkschaftsforderungen eingehe, dann müsse man die AUA nochmal „neu denken“, sagte dazu die AUA-Chefin Annette Mann in der ZiB2. Die Gewerkschaft konterte, dass man die AUA zur Billigairline verkommen lasse. Was ist dran an den Vorwürfen und wie wahrscheinlich wird die AUA ausgehungert? Darüber spricht „Presse“-Redakteurin Melanie Klug in dieser Folge.

Gast: Melanie Klug, „Presse“-Wirtschaftsredaktion

Host: Eva Winroither

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Landertinger

Credits: ORF, ZiB2

Information Diese Folge entstand mit finanzieller Unterstützung der Wirtschaftskammer Österreich.

