Die „Schicksalssymphonie“ hat den wohl berühmtesten Anfang der Musikgeschichte. Was hat es mit dem Rest auf sich?

Den Beginn kennt jeder – was die sogenannte „Schicksalssymphonie“ zur wahrscheinlich berühmtesten Symphonie der Welt macht. Aber was kommt dann? Was wollte uns Beethoven mit den vier berühmten Tönen sagen? Was hat das Schicksal in der „Fünften“ zu suchen? Und was könnte ein Morsecode damit zu tun haben? In dieser ta-ta-ta-taaaktlosen Podcast-Folge hören sich Katrin Nussmayr und Wilhelm Sinkovicz gemeinsam mit Ihnen durch die wichtigsten Stellen der Symphonie und erklären, was man über sie wissen muss.

Unsere Hörproben werden musiziert von den Wiener Philharmonikern unter Carlos Kleiber, das kurze Fragment aus der „Pastorale“ dirigiert Karl Böhm. (Label: DG)