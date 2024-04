Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Neue Sanktionen gegen den Iran. Der EU-Gipfel in Brüssel hat in der Nacht auf Donnerstag den iranischen Angriff auf Israel verurteilt und Israel „volle Solidarität“ versichert. Die EU werde „weitere restriktive Maßnahmen gegen Iran ergreifen, insbesondere betreffend Drohnen und Raketen“, heißt es in der Gipfelerklärung. Gleichzeitig wurden alle Parteien zu „äußerster Zurückhaltung“ aufgerufen. Mehr dazu

Israel erwog offenbar raschen Gegenschlag. Die vom EU-Gipfel geforderte „Zurückhaltung“ hätte es in Israel offenbar beinahe nicht gegeben: Medienberichten zufolge erwog die Regierung eine schnelle Reaktion auf den iranischen Angriff. Der israelische Sender Kan berichtete, Regierungschef Benjamin Netanyahu habe nach einem Gespräch US-Präsident Joe Biden entschieden, zuvor genehmigte Pläne für Vergeltungsschläge nicht umzusetzen. Nun werde die Antwort Israels „anders ausfallen als ursprünglich geplant“. Mehr dazu im Ticker zum Nahost-Krieg

Keine Chance für russische Agitation in Österreich? Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) äußerte sich beim EU-Gipfel auch zur Spionage-Affäre rund um Egisto Ott: „Die Ermittlungsergebnisse der österreichischen Sicherheitsbehörden zeigen, dass russische Agitation gegen die Demokratie in Österreich, gegen die Institutionen in Österreich, keine Chance hat“ (mehr dazu). Die Opposition ist sich da nicht so sicher: SPÖ und Neos werden daher das Verlangen einbringen, dass die DSN-Kontrollkommission im Fall Ott tätig wird. Sie soll unter anderem die Resilienz der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst prüfen. Mehr dazu

Wien soll „raus aus dem „Asphalt“. Wiens Stadträtin für Stadtplanung und Verkehr, Ulli Sima, hinterlässt mit ihrem Vorhaben, Straßen und Plätze klimafit zu machen, eine eindeutige Handschrift. Teresa Wirth zeigt, wo Wien überall umgebaut wird. Mehr dazu

US-Senat fordert von Boeing verbessertes Sicherheitskonzept. Im US-Senat haben Mitglieder eines Ausschusses von Boeing verbesserte Sicherheitspraktiken gefordert. Zuvor hatte der Boeing-Ingenieur Sam Salehpour eine vorübergehende Stilllegung des Dreamliners 787 gefordert – denn dieser könnte auseinanderfallen. Mehr dazu

Führungswechsel im Luxussegment? Die Nachfrage nach Luxusartikeln sinkt. Bei Hermés läuft es dennoch gut: Das Unternehmen könnte das LVMH-Flaggschiff Louis Vuitton in den kommenden Jahren als umsatzstärkste Marke der Luxusbranche überholen. Mehr dazu

Turbulenzen bei Raiffeisen International. In der heutigen Podcast-Folge spricht Madlen Stottmeyer mit Anna Wallner über Ausschreibungen der RBI in Russland, die die „Fiancial Times“ ausgegraben hat und über die Frage, ob und wie die Raiffeisen noch aus ihrem Russlandgeschäft aussteigen kann. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über den Teapot-Dome-Skandal – einer der größten Bestechungsskandale in der Geschichte der USA. Mehr dazu