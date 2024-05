Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Omri Boehm hielt schwierige, aber würdige Rede: In seiner „Rede an Europa“ auf dem Wiener Judenplatz plädierte der deutsch-jüdische Philosoph Omri Boehm für „Verminderung der nationalen Souveränität“ – in Israel und Europa. Eine schwierige, doch würdige Rede. Bei der zwar kritische Plakate, aber keine Eier gesichtet wurden. Mehr dazu

Sabitzer steht im Champions-League-Finale: mit Marcel Sabitzer ist das Sensationsteam der Königklasse. Nach einem Sieg bei Paris Saint-Germain stehen die Deutschen im Finale der Champions League. Mehr dazu

Grünen-Kandidatin Lena Schilling erklärt sich: Gegen die grüne EU-Kandidatin Lena Schilling sind schwere Vorwürfe aufgetaucht. Die 23-Jährige nahm am Mittwochvormittag bei einer Pressekonferenz, unterstützt von der Parteiführung, dazu Stellung. Mehr dazu

Attacken gegen Politikerinnen in Dresden und Berlin: In Dresden wurde eine 47 Jahre alte Grün-Politikerin beim Aufhängen von Wahlplakaten bespuckt und bedroht. Die Berliner Wirtschaftssenatorin Giffey (SPD) wurde in einer Bibliothek attackiert. Mehr dazu

Karriereende von Thiem angeblich bereits beschlossen: Der 30-jährige Tennisspieler Dominic Thiem soll Partner und Sponsoren bereits über seinen Rücktritt informiert haben. Mehr dazu

13A-Fahrer wirft Mutter mit schreiendem Kind aus Bus: Weil das weinende Kleinkind ihn beim Fahren störe, bat ein Fahrer der „Wiener Linien“ eine Mutter mit Kleinkind am Dienstagvormittag einen Bus der Linie 13A zu verlassen. Die Wiener Linien „prüfen“. Mehr dazu

Unpolitische Aufwärmrunde - so war der Song-Contest-Dienstag: Kein Israel, kein Österreich. Dafür ganz viel Lasagne-Liebe. Kein politischer Skandal, dafür Hexen mit Zahnproblemen, Elbinnen in Ganzkörperstrumpfhosen sowie Windows95-Männer, die ihre Hosen suchen. Und Johnny Logan covert Loreen. Ein ganz normaler Song-Contest-Dienstag, schreibt Klemens Patek. Mehr dazu

Der „neutrale“ Song Contest gehört der Vergangenheit an: Boykottaufrufe, Demonstrationen, Polizeiaufgebot: Der Eurovision Song Contest ist heuer alles andere als „apolitisch“. Doch gibt es überhaupt noch größere Kulturevents, die das von sich behaupten können? Dieser Frage ist Andrey Arnold in seiner Morgenglosse nachgegangen. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über eine hitzige Debatte im Parlament. Darin wurde der Frage nachgegangen, ob der Vater des Schriftstellers Schiller ein Alkoholiker war. Mehr dazu