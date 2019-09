"Die große Mehrheit im Vatikan ist homosexuell"

Das Buch „Sodom“ bietet drastische Einblicke in die „größte homosexuelle Community der Welt“: den Vatikan.

Wien/Paris. Privat hat sich der Papst schon geäußert: „Sodom“ sei ein gutes Buch, sagte er Medien zufolge einem lateinamerikanischen Anwalt. Und bei vielen der erwähnten Priester habe er bereits gewusst, dass sie homosexuell seien. Vier Jahre lang hat der 51-jährige französische Journalist und homosexuelle Aktivist Frédéric Martel über Homosexualität in der Kirche, vor allem im Vatikan, recherchiert. „Sodom“ erschien dieser Tage in vielen Ländern, auf Deutsch am Mittwoch.