Ein Triumph für „Mister Order“, den Herrn des Unterhauses

John Bercow, der Speaker mit dem Donnerhall, berief das Parlament ein. Seine Mission ist nicht zu Ende.

Wien/London. Ob es Boris Johnson Mittwochmittag zur Wiedereröffnung des Parlaments nach London schaffen würde, kümmerte John Bercow wenig. Zum ehebaldigsten Zeitpunkt ordnete der Speaker, der Vorsitzende des House of Commons, die Zusammenkunft der Abgeordneten aus der Zwangspause an, obwohl der Regierungschef noch bei der UNO in New York sein Programm absolvierte. Labour-Chef Jeremy Corbyn zog beim Parteikonvent in Brighton seine Abschlussrede indes vor. Das allwöchentliche Ritual des Schlagabtauschs zwischen Premier und Oppositionsführer sagte Bercow jedenfalls ab.