Die Grenze, an der es Europa zerreißt

Sie verläuft quer durch grüne Weiden und Siedlungen aus Steinhäusern. Die Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland wurde zum Knackpunkt der Brexit-Verhandlungen, weil ihre neuerliche Kontrolle den fragilen Friedensprozess und die gemeinsame wirtschaftliche Basis der irischen Insel bedroht. Ein Lokalaugenschein.

Für Paul Gillmore hat sich das Land seiner Ahnen stark verändert. Wenn der in Singapur arbeitende Finanzexperte alljährlich seine Verwandten in Irland besucht, fährt er von seinen Eltern, die in der Republik leben, über die Grenze hinauf nach Nordirland zu seiner Tante. Die Gillmores sind Katholiken und wie viele Familien in beiden Teilen der Insel beheimatet. „Früher waren an der Grenze Stacheldraht, Wachposten, und jedes Auto wurde kontrolliert. Heute merke ich gar nicht, dass ich in ein anderes Land fahre. Nur das Handy piepst, weil das Netz wechselt“, sagt Gillmore.