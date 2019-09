Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Am Tag nach der Nationalratswahl ist klar: Es gibt drei Varianten für eine Zweierkoalition. Nach der Wahl ist also vor den Gesprächen. Die Gremien von SPÖ, Neos und Liste Jetzt tagen heute - jene der ÖVP, der Grünen und der FPÖ am Dienstag. Die Themen: Was tun mit dem jeweiligen Wahlergebnis? Sind personelle Konsequenzen zu ziehen?

Apropos, personelle Konsequenzen. Ein erster Abgang wurde vor Kurzem bekannt. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda zieht sich zurück. Mehr dazu. Die Spekulationen haben sofort begonnen: Wer folgt ihm nach?



Neben den Parteien und ihren Spitzenkandidaten ist ab morgen, Dienstag, auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Zug. Letzterer wird die amtierende Beamtenregierung unter Kanzlerin Brigitte Bierlein bitte, nicht zurückzutreten, sondern die Amtsgeschäfte bis zur Angelobung der neuen Regierung fortzuführen. Am Mittwoch und Donnerstag wird das Staatsoberhaupt dann die Parteichefs der fünf Parlamentsparteien empfangen und danach ÖVP-Obmann Sebastian Kurz mit der Regierungsbildung beauftragen.

Auf der Agenda ebenso: Seit heute werden die Briefwahl- und Wahlkartenstimmen ausgezählt.

Auch ein Überblick über die Hochburgen und Negativ-Rekorde der Parteien darf nicht fehlen.

Aber natürlich steht die Welt wegen der österreichischen Innenpolitik nicht still:

Das Wichtigste im Überblick

Trump unter Druck übt Druck aus: Der US-Präsident will dem Hinweisgeber, der die Affäre rund um das Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten ins Rollen brachte, nun gegenüber treten und droht ihm mit Konsequenzen. Mehr dazu.

Lage auf Lesbos angespannt: Nach dem Tod von zwei Migranten - einer Mutter und ihres Kindes - auf der griechischen Insel bleibt die Lage im Registrierlager von Moria äußerst angespannt. "Tausende Migranten müssen so schnell wie möglich aufs Festland. So kann es nicht weitergehen", sagt der Bürgermeister der Inselhauptstadt Mytilini.

Österreichische Nationalbank: Es ist eine Blamage für den Gouverneur der Nationalbank. Die am Freitag ausgesprochene Kündigung der Personalchefin der Notenbank musste bereits drei Tage später wieder revidiert werden. Mehr dazu.

US-Modekette „Forever 21“ ist insolvent: 178 Filialen des Einzelhändlers in den USA und die meisten in Asien und in Europa sollen geschlossen werden. In Wien gibt es momentan zwei Filialen. Mehr dazu.

Auch „Jones“ ist insolvent: Die Wiener Modekette hat mehr als sieben Millionen Euro Schulden angehäuft und muss Insolvenz anmelden, 180 Mitarbeiter sind betroffen. Mehr dazu.

Parken in Wien wird teurer: Ab Jahresbeginn 2020 kostet jede halbe Stunde Abstellen in Kurzparkzonen um fünf Cent mehr. 30 Minuten kommen künftig also auf 1,10 Euro statt derzeit 1,05 Euro. Eine Stunde schlägt ab 1. Jänner demnach mit 2,20 statt 2,10 Euro, zwei Stunden mit 4,40 statt 4,20 Euro zu Buche. Mehr dazu.

Aus unserem Magazin

Warum Bierlein länger regiert: Wann tagt der neue Nationalrat, was gilt im Fall einer Wahlanfechtung, und wie wird die neue Regierung gebildet? Philipp Aichinger schreibt darüber, was in nächster Zeit geschieht. Mehr dazu.

Vorzeitige Kredittilgung: Bekommt man bei vorzeitiger Tilgung auch Fixkosten von der Bank anteilig zurück? Dieser Frage ist Christine Kary nachgegangen. Ihre Erkenntnis: Bislang nicht – das könnte aber unionsrechtswidrig sein. Mehr dazu.

WM-Hoffnung im Porträt: Siebenkämpferin Ivona Dadic startet bei der Leichtathletik-WM in Doha als Medaillenanwärterin. Für Trainer Philipp Unfried hat sie Gold schon jetzt verdient. Mehr dazu.

Diskussionsstoff

Bereits am Wahlabend kristallisierte sich eine Koalitionsvariante heraus, vor der der Ex-ÖVP-Regierungspartner und Wahlverlierer FPÖ im Vorfeld immer wieder warnte: Soll es Türkis-Grün werden, vielleicht mit Neos-Beteiligung? „Presse"-Chefredakteur Rainer Nowak meint: „Traut Euch doch!“ Und was meinen Sie?

>>> Mitreden beim Wahlergebnis: Mit wem soll Kurz regieren?