Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Donald Trump und wie er die Welt sieht: Die militärische Auseinandersetzung zwischen der Türkei und Kurdenmilizen in Nordsyrien vergleicht der US-Präsident mit einem Gerangel zwischen zwei Kindern. „Manchmal muss man sie ein bisschen kämpfen lassen“, sagte Trump am Donnerstagabend bei einem Wahlkampfauftritt in Dallas. „Wie zwei Kinder (...), und dann zieht man sie auseinander.“ (mehr dazu)

Indes gehen in Österreich die Sondierungsgespräche der ÖVP für eine Koalition weiter. Seit 10 Uhr loten sechs Vertreter der ÖVP mit den Grünen Gemeinsamkeiten und Differenzen aus. Ab 14 Uhr werden die Neos im Winterpalais des Prinzen Eugen erwartet. Mehr dazu. [premium]

Das Wichtigste im Überblick

Stabschef im Weißen Haus belastet Trump: Es ist ein überraschendes Geständnis, das Stabschef Mick Mulvaney gemacht hat. Seit Wochen bestritt US-Präsident Trump, eine vom Kongress bewilligte Militärhilfe für die Ukraine im Volumen von 391 Millionen Dollar zurückgehalten zu haben, um die ukrainische Regierung dazu zu bringen, Ermittlungen gegen Trumps politischen Gegner, Joe Biden und dessen Sohn, einzuleiten. Nun räumt Mulvaney genau das ein. Mehr dazu.

Österreicher vertrauen Polizei und Bundespräsident, aber nicht den Medien: Eine Umfrage untersuchte das Vertrauen in 31 Institutionen: Weit nach oben haben es auch Verfassungsgerichtshof und Arbeiterkammer geschafft, die Kirche ist am drittletzten Platz. Mehr dazu.

Das gefährliche blaue Licht der Bildschirme: Tests bei Fruchtfliegen zeigen, dass das blaue Licht Hirnzellen beschädigt. Die dem Kunstlicht ausgesetzten Tiere zeigten bald Schäden an Gehirnzellen und kletterten langsamer die Wände hinauf. Wie sich das Ergebnis auf Menschen umlegen lässt, ist noch offen. Mehr dazu.

Aus unserem Magazin

Lokalaugenschein in Nordsyrien: Am Donnerstag einigten sich Washington und Ankara überraschend auf eine Waffenruhe in Nordsyrien. Doch unter die anfängliche Euphorie der Bevölkerung mischen sich kritische Stimmen. Unser Korrespondent Alfred Hackensberger berichtet vor Ort. Mehr dazu. [premium]

Der Kampf um die Sichtbarkeit von Künstlerinnen: Die National Gallery London zeigt 2020 erstmals in fast 200 Jahren die Einzelausstellung einer Künstlerin, schreibt Almuth Spiegler. Mehr dazu. [premium]





Wenn das Gehen zur Qual wird: Rund zehn Prozent der Österreicher leiden, oft jahrelang, an einem Fersensporn. Hellin Jankowski hat sich angesehen, was man dagegen tun kann: Gegen die Entzündung helfen Laser, Einlagen – vor allem aber Konsequenz. Mehr dazu. [premium]

Diskussionsstoff

Es ist vollbracht: EU und Großbritannien haben sich am Donnerstag auf ein Austrittsabkommen geeinigt. Was halten Sie vom Brexit-Deal zwischen Boris Johnson und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker? Ist das ein „großartiger Deal“? Diskutieren Sie mit!

Michael Laczynski, EU-Experte der „Presse“, chattet heute ab 13 Uhr mit Ihnen zum Thema Brexit. Stellen Sie schon jetzt Ihre Fragen!