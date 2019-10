Die Globalisierung des IS-Terrors

Die USA haben die Terrormiliz mit der Kommandoaktion gegen Abu Bakr al-Baghdadi im Nordwesten Syriens zwar enthauptet, aber nicht besiegt. Der IS arbeitet längst an einer globalen Strategie.

Istanbul. Wenn man Donald Trump glauben kann, dann starb der gefährlichste Jihadist der Welt „wie ein Hund“. Abu Bakr al-Baghdadi, der Chef des Islamischen Staats (IS), wurde in der Nacht zum Sonntag von US-Elitesoldaten im Nordwesten Syriens in einen Tunnel getrieben. „Wimmernd, heulend und schreiend“ und außer sich vor Angst habe Baghdadi seine letzten Minuten verbracht, berichtete Trump am Sonntag in einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz in Washington. Der IS-Chef zerrte demnach drei seiner Kinder mit in den Tunnel und zündete eine Selbstmordweste.