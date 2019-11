Wenn Politiker einen Bock schießen

Tirols SPÖ-Chef Dornauer vergaß seine ungesicherte Waffe. Er ist nicht der einzige Jäger in der Politik. Manche Volksvertreter sehen darin eine Repräsentation, Kritiker fürchten Korruption.

Wien. Aus Tirol, so wird dieser Tage gescherzt, habe die Bundes-SPÖ so schnell keine Querschüsse mehr zu erwarten. Schließlich wurde gegen den Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer ein vorübergehendes Waffenverbot verhängt. Eine Folge dessen, dass Dornauer seine Jagdwaffe in einer Tasche auf der Rückbank seines Porsches zurückließ. Eine hintere Scheibe war geöffnet, die Polizei schaute sich den beim Flughafen abgestellten Wagen näher an und stellte die Waffe sicher.