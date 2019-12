Glyphosat-Verbot tritt wegen Formalfehlers nicht in Kraft

Das Gesetz wird von der Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein nicht kundgemacht. Es hätte im Voraus der EU übermittelt werden müssen.

Das im Juli vom Nationalrat beschlossene Verbot des Unkrautvernichters Glyphosat wird von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein nicht kundgemacht und wird somit nicht in Kraft treten. Grund dafür ist ein reiner Formalfehler: Das Gesetz hätte der EU im Voraus zur Notifizierung übermittelt werden müssen, was aber nicht geschehen ist.

Der österreichische Nationalrat hatte am 2. Juli ein Totalverbot von Glyphosat mit den Stimmen von SPÖ, FPÖ und NEOS beschlossen. Die Europäische Kommission hatte daraufhin das Verbot bis zum Ablaufen der Frist am 29. September nicht untersagt, weshalb mit einem Inkrafttreten zum 1. Jänner 2020 gerechnet worden war. Dazu kommt es nun nicht.

Die EU-Kommission hatte deshalb keine Stellungnahme zu dem Gesetz abgegeben, weil sie das Vorgehen Österreichs verfahrensrechtlich als systematischen Verstoß qualifizierte. Österreich hatte der EU nicht – wie von der Notifizierungsrichtlinie gefordert – einen Entwurf, sondern einen fertigen Gesetzesbeschluss mitgeteilt, mit dem das Pflanzenschutzmittelgesetz 2011 geändert wird. Dies berichteten die Juristinnen Dragana Damjanovic und Iris Eisenberger in der „Presse":

Dies führte Bierlein in einem Brief an Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP) aus. Für derartige Rechtsvorschriften sei "zwingend ein Informationsverfahren" vorgeschrieben. Der Entwurf des Gesetzes hätte daher der EU zur Notifizierung vorgelegt werden müssen, "damit diese und die Mitgliedsstaaten Stellung nehmen können". Erst danach hätte die Vorschrift beschlossen werden können.

Weil die Notifizierung des Entwurfs „nicht ordnungsgemäß durchgeführt“ wurde, habe die Europäische Union auch auf die Möglichkeit eines Strafverletzungsverfahrens hingewiesen, schrieb die Bundeskanzlerin.

Bierlein: Nur formale Entscheidung

Sowohl der Verfassungsdienst im Justizministerium als auch der Rechtsdienst des Bundeskanzleramts kamen in einem gemeinsamen Gutachten zum Ergebnis, dass die Bundeskanzlerin von einer Kundmachung absieht. "Ich darf betonen, dass es sich ausschließlich um eine formaljuristische Entscheidung und nicht um eine inhaltliche Wertung der Novelle handelt", so die Bundeskanzlerin.

Das Umweltministerium hatte bereits vor einer inhaltlichen Rechtsunsicherheit gewarnt. Denn ein "nationaler Alleingang" ist eigentlich nur unter zwei Bedingungen durchführbar. Es müssten neue wissenschaftliche Erkenntnisse vorgelegt werden, die bei der EU-weiten Zulassung von Glyphosat 2017 nicht bekannt waren. Oder es müssten spezielle Probleme etwa für Umwelt oder Gesundheit nachgewiesen werden, die es nur in Österreich, aber in keinem anderen EU-Staat gibt. Beide Fälle liegen nicht vor. Zudem war das Bundesland Kärnten bereits mit dem Versuch, ein Totalverbot einzuführen, bei der Kommission abgeblitzt.

Gesetz auf SPÖ-Vorschlag

Glyphosat ist in Österreich der am meisten eingesetzte Unkrautvernichter. Von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird das Mittel als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuft. In den USA laufen mehrere Prozesse gegen den Glyphosat-Hersteller Monsanto.

Eingebracht wurde der Antrag für das Verbot von der SPÖ. Die Freiheitlichen unterstützten die SPÖ-Initiative. Die ÖVP zog in der Causa den Kürzeren: Sie brachte zwar auch einen Antrag ein, dieser sah jedoch nur ein Teilverbot vor. Demnach sollte Glyphosat lediglich bei Kindergärten und anderen sensiblen Orten wie Schulen verboten werden.

(red./APA)