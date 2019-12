Drei Wiener FPÖ-Mandatare spalten sich von Partei ab

Drei Wiener Landtagsabgeordnete verlassen den Klub und die Partei. Sie gründen "Die Allianz für Österreich" - vorerst ohne Heinz-Christian Strache.

Die Causa um Ex-FPÖ-Chef und -Vizekanzler Heinz-Christian Strache zeigt nun weitere schwere Folgen für die Freiheitlichen. Drei Wiener Mandatare, allesamt Strache-nah, verließen den FPÖ-Klub am Donnerstag. Sie gründen einen eigenen Klub im Landtag der Bundeshauptstadt: "Die Allianz für Österreich". Angeführt wurde die Gruppe von Karl Baron, dem gerade abgesetzten Chef der Freiheitlichen Wirtschaft in Wien. Er gilt als Vertrauter Straches.

Neben Baron verlassen auch Dietrich Kops und Klaus Handler den Wiener FPÖ-Klub. Kops war der geschäftsführende Bezirksparteichef in Wien Landstraße und ein Vertrauter Straches; seit acht Jahren sitzt er im Gemeinderat. Handler ist seit 2015 im Gemeinderat vertreten. Er engagierte sich wie Baron in den Wirtschaftsgremien der Partei. Die Profile von Kops und Handler waren auf der FPÖ-Webseite am Donnerstagvormittag bereits nicht mehr erreichbar.

Die drei Abgeordneten waren zuvor aus der Wiener Partei und dem Rathausklub ausgetreten. Für Erreichung der Klubstärke braucht es in der Bundeshauptstadt drei Abgeordnete.

Den Teufel hatte Ex-Nationalratsmandatar Hans-Jörg Jenewein im Vorfeld an die Wand gemalt. „Macht Strache jetzt den Haider?“, fragte er sich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter: „2005 reloaded...“

FPÖ seit Monaten gespalten

„Die Allianz für Österreich“, kurz DAÖ, heißt die neue Partei der drei Wiener Politiker. Die Motivation hinter der Neugründung sei, dass man sich einen „Befreiungsschlag“ gewünscht habe - von Streitereien und Intrigen innerhalb der FPÖ rund um dem Umgang mit Strache, mit dem die Parteiführung nicht bedingungslos solidarisch sei. Die drei Politiker richteten ihre Kritik auch gegen andere FPÖ-Landesgruppen, allerdings explizit nicht gegen die Wiener FPÖ, die versucht habe, mit der Strache-Situation vorsichtig umzugehen. Baron zeigte sich zuversichtlich, dass sich die Anschuldigungen gegen den langjährigen FPÖ-Chef in Luft auflösen würden. Hinter dem Ibiza-Video, das Strache zu Fall brachte, stünden „Kriminelle“.

Eine Spaltung in dem Sinn sei die Neugründung keine, meinte Baron, die FPÖ selbst sei seit Monaten schon gespalten.

Zusammenarbeit mit Strache gewünscht

Baron legt sein Mandat im Gemeinderat nicht zurück, wie im Vorfeld spekuliert worden war: Strache hätte so in den Wiener Gemeinderat einziehen können. „Wir haben keinen Anti-Strache-Kurs“, erklärte Baron am Donnerstagvormittag bei einer Pressekonferenz, das sei der Unterschied zur FPÖ. Strache werde in der „neuen Bewegung“ allerdings derzeit keine Rolle spielen, immerhin sei er ja FPÖ-Mitglied - zumindest noch: Aktuell entscheidet ein Parteischiedsgericht über Straches Parteimitgliedschaft. Baron meinte, er könne nicht verneinen, dass er sich eine Zusammenarbeit mit Strache wünsche, man führe Gespräche. „Es ist gar nichts ausgeschlossen.“

Ausschließen will Baron ebenso nicht, dass weitere FPÖ-Mitglieder zur DAÖ überlaufen. Die Allianz wolle bundesweit agieren und verärgerte FPÖ-Wähler ansprechen; auch bei ÖVP-Wählern sehe man Potenzial.

Hofer: „Bündnis Zukunft Ibiza“

FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer meldete sich auf Twitter zu Wort, um die Abspaltung zu kommentieren: Das „Bündnis Zukunft Ibiza“ habe sich gegründet und werde „auch die volle Verantwortung für die Ereignisse im Nachfeld zu schultern haben. Damit endlich klarer Trennstrich.“ Die FPÖ habe den „Rucksack abgelegt“. Damit meint Hofer wohl die Ermittlungen gegen Strache: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt zur Causa Ibiza (Verdacht der Untreue); die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt indes wegen der Spesenaffäre gegen Strache (Verdacht der Veruntreuung). Hofer will sich - zusammen mit dem Wiener FPÖ-Chef, Dominik Nepp - um 16 Uhr bei einer Pressekonferenz zu den Vorgängen in Wien äußern.

Vonseiten der Wiener FPÖ gab es noch keine offizielle Reaktion, wenn auch der Landtagsabgeordnete Leo Kohlbauer auf Twitter schrieb: „Die drei wahrscheinlich schlechtesten [und] faulsten Abgeordneten verlassen uns in Richtung Bündnis Zukunft Ibiza.“