NBA-Legende Kobe Bryant stirbt bei Helikopterabsturz

(c) GEPA pictures/ USA Today

BASKETBALL - NBA, Lakers vs Thunder

Der 41-jährige Basketball-Superstar Kobe Bryant ist laut einem Bericht des Promiportals "TMZ" am Sonntagvormittag bei einem Helikopterabsturz im kalifornischen Calabasas tödlich verunglückt.

Bryant hatte von 1996 bis 2016 für die Los Angeles Lakers in der NBA gespielt und wurde insgesamt fünf Mal Meister (2000, 2001, 2002, 2009 und 2010) in der besten Basketball-Liga der Welt.

Insgesamt soll es fünf Tote gegeben haben. Nach Angaben von „TMZ“ soll Bryants Frau Vanessa (sie haben vier Kinder) nicht an Bord gewesen sein. Der Unfall soll gegen 10 Uhr Vormittag passiert sein. Der Hubschrauber soll bei nebligem Wetter in den Bergen bei Calabasas abgestürzt und in Flammen aufgegangen sein.

Immer mit Helikopter zu Lakers-Spielen

Bryant war bekannt dafür, dass er zu allen Lakers-Terminen mit dem Hubschrauber von Newport Beach aus flog. Nahe des Staples Center hatte der Superstar, der 20 Jahre lang in der NBA spielte und 33.643 Punkte warf, seinen eigenen Heli-Parkplatz.

Ob mit der Nummer 24 oder kurze Zeit der 8, die "Mamba", wie man den Basketballer rief, war das Um und Auf der Lakers in den 2000er-Jahren. Auch im US-Team war der Rückhalt, der neue Spieler und Stars ins Team holte, sich jedoch nicht in den Vordergrund drängte und 2008 und 2012 Gold gewann.

Direkt aus der Highschool

Bryant, 1.98 Meter groß und ungemein athletisch, besaß die Gabe, unnachahmlich zu dribbeln, das Spiel zu lesen, zu passen. Die Lakers waren seit der Ära von Magic Johnson auf der Suche gewesen und engagierten das Juwel für die Position als Point- oder Shooting Guard 1996 direkt aus der High School - über den Umweg der Charlotte Hornets, die sich Draft die Rechte (Nr. 13) gesichert hatten.

(APA)