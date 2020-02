Sieben Österreicher aus Wuhan zurückgeholt

Die sieben Österreicher wurden am Sonntag in Wien erwartet. Sie werden unter Quarantäne gestellt.

Wien. Die Maschine wurde bereits den ganzen Tag über erwartet. Mit einer C-130 Hercules des Bundesheers sollten die sieben Österreicher von Istres, Frankreich, schlussendlich am Sonntag nach Wien gebracht werden. Mit an Bord: ein Arzt, ein Sanitätsunteroffizier sowie zwei Experten des ABC-Abwehrzentrums. Ihr Auftreten dürfte filmreif sein. Alle vier werden als „Vorsichtsmaßnahme Atemschutz tragen“, sagte Außenamtssprecher Peter Guschelbauer am Sonntag.

Denn die Menschen, die die Hercules abholen wollte, stehen derzeit unter kritischer Beobachtung. Es sind sieben Österreicher, die aus dem chinesischen Coronavirus-Epidemiegebiet Wuhan zurückgeholt werden. Bei ihnen handelt es sich um den österreichischen Konsul, einen Osttiroler sowie zwei Männer, zwei Frauen und ein Kind, alle aus Niederösterreich.

Sie flogen mit 282 weiteren Europäern, darunter Franzosen, Polen, Bulgaren, Briten, Schweden und Belgiern, mit einer zivilen Maschine von China nach Südfrankreich. Von dort sollte sie das österreichische Bundesheer abholen. Da das Flugzeug von China Verspätung hatte, verschob sich auch die Rückholaktion des Bundesheers um knapp drei Stunden nach hinten. Die Ankunft war am Sonntag um 17.30 Uhr – und wurde genau vorbereitet.

Alle sieben gelten als gesund

Die sieben Österreicher gelten als gesund und haben bisher keine Symptome einer Coronavirus-Erkrankung gezeigt, hieß Sonntagnachmittag aus dem Außenamt. Freilich, eine Infektion schließt das nicht aus. Das Virus ist wahrscheinlich schon ansteckend, bevor man Symptome zeigt. Die können zwischen vier und vierzehn Tage nach der Infektion ausbrechen.

In Deutschland wurden eben zwei Wuhan-Rückkehrer einen Tag nach ihrer Rückkehr mit einem Flugzeug der deutschen Bundeswehr positiv auf das Coronavirus getestet – obwohl sie keine Symptome zeigten, meldeten die Behörden am Sonntag. Die Betroffenen wurden nun von der Kaserne, wo sie mit mehr als 110 weiteren Rückkehrern mindestens 14 Tage unter Quarantäne stehen sollten, in einem Infektionsschutz-Fahrzeug in die Uni-Klinik Frankfurt gebracht.

Auch aus diesem Grund werden die sieben Österreicher von Anfang an völlig von ihrem Umfeld isoliert. Nach ihrer Landung in Wien-Schwechat erfolgt die Abfertigung nicht über ein Terminal, sondern abseits vom normalen Betrieb. Danach werden sie den österreichischen Gesundheitsbehörden übergeben. Die Wiener Berufsrettung wird sie dann, „unter isolierten Bedingungen in das Hygienezentrum der Stadt Wien in Simmering transportieren“, hieß es am Sonntag aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

Dort werden die Betroffenen durch die Wiener Landessanitätsdirektion (MA 15) erstversorgt sowie erste Proben für medizinische Tests entnommen. Danach werden sie unter isolierten Bedingungen untergebracht, so der Sprecher weiter. Erste Testergebnisse werden innerhalb von 24 Stunden erwartet. In dieser Zeit stehen die Betroffenen in jedem Fall unter Quarantäne. Wie lang diese dauern würde, wollten die Behörden erst später verkünden.

Im Hygienezentrum selbst erwarteten die sieben Österreicher eigens für sie hergerichtete Zimmer mit Einwegbettwäsche, einer kleinen Kochstelle, WC und Bad sowie einem Kühlschrank mit Lebensmitteln. Sie sollten sich in dem Zentrum auch zunächst von den Strapazen der Flüge erholen, so der Hacker-Sprecher.

Alle Verdachtsfälle bisher negativ

In Österreich selbst gab es Sonntagnachmittag keinen übrig gebliebenen Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion, bei dem die Untersuchungen liefen. Auch ein zunächst dritter Verdachtsfall in Niederösterreich hat sich als negativ herausgestellt. (win/APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.02.2020)