Wir sollten das Coronavirus ernst nehmen, uns aber nicht fürchten

Das plötzliche Auftreten des Coronavirus in Norditalien ist beunruhigend. Dennoch ist der Politik ausnahmsweise einmal recht zu geben: Keine Panik!

Auch wenn das Coronavirus seit bald zwei Monaten ein großes Thema ist, war es bisher noch weit entfernt. Das hat sich nun geändert. Am Wochenende sind in Norditalien, nur wenige Hundert Kilometer von Österreichs Grenze entfernt, über 100 Fälle aufgetreten und ganze Städte abgeriegelt worden. Was die Sache noch unangenehmer macht: Es kann nicht genau gesagt werden, wie sich die Menschen angesteckt haben. Dazu passen die jüngsten Informationen, wonach die Inkubationszeit nicht nur zwei Wochen, sondern bis zu einen Monat betragen kann.