Darf ich aus Angst vor dem Coronavirus zu Hause bleiben?

In Österreich gibt es die ersten bestätigten Corona-Fälle. Was Arbeitnehmer und Unternehmen nun beachten müssen.

Der Coronavirus hat Österreich erreicht und damit auch heimische Betriebe und ihre Arbeitnehmer. „Die Presse“ liefert die wichtigsten Antworten auf die Frage, worauf betroffene Unternehmen nun achten müssen.

Schon seit vergangener Woche halten norditalienische Unternehmen ihre Mitarbeiter dazu an, von zu Hause aus zu arbeiten, geschäftliche Auslandsreisen wurden untersagt. Am Dienstag wurden nun auch die ersten beiden Corona-Fälle in Österreich bestätigt, zwei junge Italiener sollen betroffen sein. Für heimische Betriebe und ihre Mitarbeiter stellen sich nun zahlreiche Fragen. „Die Presse“ hat mit Arbeitsrechtsexpertin Silvia Hruska-Frank von der Arbeiterkammer Wien über die wichtigsten gesprochen.



1. Darf ich aus Angst vor dem Virus zu Hause bleiben?

Die klare Antwort auf diese Frage lautet nein, da die Anwesenheitspflicht stets zwischen Arbeitnehmer und -geber vereinbart werden muss. Das betrifft auch eine Tätigkeit von zu Hause aus, etwa via Home Office. „Da hätten wir in der Grippezeit von Jänner bis Februar sonst auch ein Problem“, relativiert Silvia Hruska-Frank. Anders sei die Situation etwa bei Schwangerschaften oder chronischen Vorerkrankungen von Mitarbeitern. „Dann muss das mit dem praktischen Arzt besprochen und abgeschätzt werden, ob es eine besondere Begründung“ gebe, nicht zur Arbeit zu erscheinen. Ohne konkreten Anlassfall, infolge dessen die Gesundheitsbehörden Quarantäne über ein Unternehmen und seine Mitarbeiter verhängen, sei das eigenmächtige Fernbleiben nicht erlaubt.