Betreuungsmöglichkeiten in Kindergärten und Schulen soll es zwar geben, zugleich wird an Eltern appelliert, ihre Kinder daheim zu betreuen. Die rechtliche Situation ist unklar.

Wien. Ab Montag wird es in Österreich keinen Schulunterricht mehr in den Oberstufen geben. Ab Mittwoch soll der Unterrichtsbetrieb dann auch für die anderen Klassen eingestellt werden – und zwar zumindest bis Ostern. Was bedeutet das für Arbeitnehmer, die Kinder zu betreuen haben? Und was heißt es für die Unternehmen?