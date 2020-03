Was kann man aus Italiens Fehlern lernen?

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Noch ein letztes Glas vor der Corona-Sperre: Seit Donnerstag sind alle Bars in Italien geschlossen. (c) REUTERS (REMO CASILLI)

Kein anderes Land ist so stark vom Coronavirus betroffen wie Italien. Was schiefgelaufen ist – und was andere Länder daraus lernen können.

Italien hat es vorgemacht: Kein anderes europäisches Land ist so stark von den Coronavirus-Infektionen betroffen. Und kein anderer Staat Europas hat dermaßen drastische Maßnahmen getroffen: Die Regierung hat das gesamte Land unter Quarantäne gesetzt – inzwischen sind so gut wie alle Geschäfte geschlossen. Nur Banken, Apotheken, Lebensmittelgeschäfte, Zeitungskioske, Tabaktrafiken und Tankstellen bleiben offen. #Io sto a casa („Ich bleibe daheim“) lautet das von Rom diktierte Motto.