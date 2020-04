Coronavirus: Boris Johnson in Krankenhaus eingeliefert

(c) via REUTERS (PIPPA FOWLES/10 DOWNING ST)

Zehn Tage nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet wurde, wurde der britische Premier für Tests in ein Spital gebracht.

Boris Johnson, der britische Premierminister, wurde wegen seiner Symptome der Infektion mit dem Coronavirus in ein Krankenhaus eingeliefert. „Er hat immer noch hartnäckige Symptome“, wird eine Sprecherin von der BBC zitiert. Demnach soll es sich um eine Vorsichtsmaßnahme handeln, die auf Anraten seines Arztes erfolgt sei, heißt es.

Der 55-Jährige hielt sich seit mehr als einer Woche alleine in Selbstisolation in seiner Dienstwohnung in der Downing Street auf, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Noch am Freitag berichtete er von Fieber, das er erst auskurieren müsse, bevor er wieder in die Öffentlichkeit gehen könne.

Die schwangere Verlobte des britischen Premierministers hat nach eigenen Angaben eine Woche mit Symptomen der Lungenkrankheit Covid-19 im Bett verbracht. Das teilte Carrie Symonds (32) am Samstag per Twitter mit. Getestet worden sei sie aber nicht. "Nach sieben Tagen Ausruhen fühle ich mich stärker und bin auf dem Weg der Besserung", so Symonds.

(red.)