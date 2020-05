Wie kommen Medikamente und Schutzmasken zum Patienten?

Pro Bundesland soll ab sofort eine Covid-19-Apotheke besonders relevante Medikamente beschaffen und verteilen. Doch wer bringt die Ware dorthin? Und: Wer kümmert sich um die Schutzkleidung?

Schutzkleidung, Medikamente – und ein Impfstoff gegen Sars-CoV-2. So lautet die Liste der derzeit wohl am meisten nachgefragten Artikel im medizinischen Bereich. Ihnen allen gemein sind lange Wartezeiten – während an Medikamenten und Impfstoffen noch geforscht und getestet wird, stockt die Produktion und Lieferung von Masken und Handschuhen immer wieder. Oder bereits Geliefertes wird wegen Mängeln zurückgeschickt. Doch gesetzt den Fall, die Qualität stimmt und das Gewünschte ist verfügbar – wie kommt es nach Österreich? Wie in die einzelne Apotheke? Eine Spurensuche.