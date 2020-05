Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Aufregung um Kurz-Besuch in Vorarlberg: Im Kleinwalsertal fanden sich viele sichtlich begeisterte Menschen ein, um Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu empfangen - und hielten sich dabei, wie auf einem Video zu sehen war, nicht an den Corona-Mindestabstand. Mehr dazu

Das ewige Virus: Der Nothilfekoordinator der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist skeptisch, dass das neue Coronavirus nach der rasanten Ausbreitung rund um den Globus noch eliminiert werden kann. "Dieses Virus kann in der Bevölkerung heimisch werden, es kann sein, dass es nie mehr verschwindet", sagte Michael Ryan am Mittwochabend in Genf. Mehr dazu

Rock-Star Melissa Etheridge trauert um Sohn: Beckett Cypher, der Sohn von US-Sängerin Melissa Etheridge und ihrer früheren Partnerin Julie Cypher, ist im Alter von 21 Jahren gestorben. Beckett habe gegen seine Drogensucht angekämpft, aber am Ende den Kampf verloren, teilte die Musikerin mit. Mehr dazu