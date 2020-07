Drucken



Glücklich, wer einen Platz an den Seen ergattert: Mitunter sind diese in den Strandbädern heuer streng limitiert. (c) REUTERS (Herwig Prammer)

An Österreichs Seen könnte es heuer eng werden. Schließlich ist Urlaub am Wasser beliebt, die Fahrt ans Meer aber fällt für viele aus. Und der Coronasommer bringt mancherorts auch neue Regeln beim Baden.

Es ist ein Sommer, wie er bisher noch niemals war, schließlich gilt auch in der Freizeit, beim Baden, das allgegenwärtige Präventions-Mantra der vergangenen Monate: Abstand halten, auf Hygiene achten. Und doch, in den Freibädern, an den Seen, herrscht, man hörte das zuletzt von vielen Orten, trotz teils limitierter Besucherzahlen, trotz Einbahnsystemen oder gesperrter Rutschen, fast so etwas wie Normalbetrieb. Aber mancherorts ist der Weg ans Wasser heuer ein wenig komplizierter als in früheren Jahren. Wo ist alles wie bisher? Wo gibt es Sonderregeln? Ein Wegweiser.