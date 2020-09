Uns geht es eh gut, den anderen nicht

Optimismus für das eigene Unternehmen, Pessimismus für den Markt: So deuten heimische Führungskräfte die Lage. Plus: Wünsche an die Regierung.

Die vergangenen Monate waren hart. So gesehen ist der Deloitte Unternehmensmonitor ein guter Barometer für die Stimmung in Österreichs Unternehmen. Zusammengefasst geben die 614 Befragungen von Führungskräften in Unternehmen ab 50 Mitarbeitern ein gutes Bild.