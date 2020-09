Türkis-rote Allianz für Gurgeltests in Wiener Schulen

Heinz Faßmann (ÖVP) und Peter Hacker (SPÖ) bei dem gemeinsamen Medientermin am Dienstag: Gemeinsam will man mit flächendeckenden Gurgeltests "Beruhigung" in den Schulen erreichen.

Spezielle Teams rücken künftig aus, um Verdachtsfälle an Schulen zu testen und die Unsicherheit zu beenden. Der Vorstoß von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) überrascht – wohl auch den Gesundheitsminister.

Nicht nur der Inhalt, auch die anwesenden Personen hatten in ihrer Konstellation an diesem Vormittag Seltenheitswert, als Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) mit der Virologin Monika Redlberger-Fritz am Dienstag in die Aula der Wissenschaften luden, um ein neues, gemeinsames Pilotprojekt vorzustellen: Sämtliche Corona-Verdachtsfälle an Wiener Schulen sollen noch in dieser Woche mit flächendeckenden Gurgeltests schnellstmöglich abgeklärt werden – und damit die derzeit grassierende Unsicherheit vieler Betroffener beenden.

Die lange Wartezeit auf Tests und deren Ergebnisse hat in den letzten Tagen insbesondere in den Bildungseinrichtungen zu Chaos geführt. Dabei gab es bis Dienstag lediglich rund 300 positiv getestete Schüler sowie 30 Lehrer – bei insgesamt rund 240.000 Schülern und 27.000 Lehrern eine überschaubare Zahl. Doch die verwirrenden Vorgaben bei der Handhabung von Verdachtsfällen führten vielerorts zu Unsicherheit und Wut.

In Wien will man nun mit Tempo an der Verbesserung arbeiten, eine ungewöhnliche Allianz aus Bund und Stadt soll es ermöglichen: Vier Test-Teams rücken künftig aus, wenn an einer Schule ein Verdachtsfall auftritt. Diese testen anschließend alle Kontaktpersonen ersten Grades (K1) mittels Gurgellösung. Innerhalb von 24 Stunden sollen die Ergebnisse vorliegen und unnötige Quarantänezeiten (derzeit liegt die Relation von Verdachts- zu positivem Fall bei 10:1) von Schülern und Lehrern vorzeitig beenden.

600.000 Testkits stehen bereit

Insgesamt würden bis Anfang kommender Woche 600.000 Testkits zur Verfügung stehen und so „rasch zu einer Beruhigung an den Schulen führen“, wie Hacker betonte. Pro Tag gibt es in den Schulen Wiens derzeit etwa 300 Verdachtsfälle. Eine Anzahl, die schaffbar sei, wie Faßmann versicherte. Wenn nötig, könnten die Teams jederzeit aufgestockt werden. Eigene Ansprechstellen sollen den Schulleitern zudem den Anruf beim Gesundheitstelefon 1450 ersparen. Geht ein Anruf ein, schickt das Bildungsministerium eines der Teams (bestehend aus Fahrer, Schularzt und Studierendem) an die betreffende Schule.

Finanziell wird der Bund für die Tests und die Logistik aufkommen, auch von Faßmann den Ländern angebotene freie Labor-Kapazitäten werden dafür genutzt: So wertet das Vienna Biocenter die Tests aus, am AKH erfolgt danach die Befundung. Für das Datenmanagement ist die Stadt Wien verantwortlich. Die Schulleitung informiert im Anschluss die negativ getesteten Personen, die Gesundheitsbehörde die positiven Fälle.

Später Schulterschluss

Dass die Kooperation zwischen einem türkisen Minister und einem roten Stadtrat in Zeiten des Wien-Wahlkampfs alles andere als gewöhnlich ist, zeigte sich schon zu Beginn der Präsentation: „Der Wahlkampf macht hier und heute Pause“, sagte Faßmann und spielte auf die rauen Töne zwischen Bundesregierung und Stadt an, die es seit Beginn der Pandemie gibt. „Das politische Kalkül ist beendet“. Hacker empfand daneben „Wahlkämpfe als durchaus unterhaltsam, doch es gibt auch meinen Job, den ich habe. Dieses Verantwortungsbewusstsein eint uns“, sagte er.

Warum erst jetzt, fragt man sich zuweilen. Die konstruktive Zusammenarbeit hätte den Schulen schon zu Schulbeginn gut getan – und die medialen Erregungen (im Boulevard) wohl verstummen lassen. Erklärt wird das von Faßmann und Hacker mit der nötigen Vorlaufzeit, da nicht sicher gewesen sei, wie sich die Gurgeltests tatsächlich seien. Hinter vorgehaltener Hand aber liegt es wohl auch an der Bremswirkung des grünen Gesundheitsministeriums, das diese Gurgeltests anfangs als zu unsicher empfand. Wohl auch deshalb stand Rudolf Anschober am Dienstag nicht auch am Podium und blieb dem seltenen Schulterschluss fern.