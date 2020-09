Wiener Zinshäuser: Kaufinteresse wieder vorhanden

Die Coronakrise ließ die Nachfrage nach Zinshäusern in Wien im ersten Halbjahr einbrechen. Laut Otto Immobilien beläuft sich der Quadratmeterpreis für ein Gründerzeit-Zinshaus ab 1770 Euro.

Die Coronakrise ließ auch die Nachfrage nach Zinshäusern in Wien im ersten Halbjahr einbrechen. Inzwischen hat sich das Kaufinteresse aber erholt, letztlich könnte sich 2020 trotzdem zu einem starken Jahr mit mehr als 1,2 Mrd. Euro Umsatz entwickeln, zeigt der Zinshaus-Marktbericht von Otto Immobilien. Im ersten Halbjahr betrug das Transaktionsvolumen 379 Mio. Euro, nicht einmal halb so viel wie in der Vorjahresperiode.

Nach Angaben von Otto Immobilien müssen in Wien für ein durchschnittliches Gründerzeit-Zinshaus aktuell zumindest 1770

Euro/m2 bezahlt werden. 70 Prozent aller Käufe wurden von Unternehmen getätigt, etwas weniger als in der Vorjahresperiode. Bei

den Verkäufern waren die Unternehmen wie im Vorjahr in der Minderheit.

Besonders teuer sind Prestige-Objekte in sehr guten Lagen etwa für ein klassisches Wiener Zinshaus mit strukturierter Fassade und prächtigem Entree in bester Lage. Zinshäuser in Einkaufsstraßen seien noch eine eigene Kategorie, "die Quadratmeter-Preise für solche Häuser scheinen überhaupt kein Limit zu haben", sagt Jelena Pirker, Immobilienberaterin Zinshaus.

Wiener Zinshäuser gibt es allerdings immer weniger. Waren es im

Herbst 2009 noch 15.529, so sind es nun nur mehr 13.857, um 1672

oder elf Prozent weniger. Die meisten gehen durch die Begründung von Wohnungseigentum verloren, andere durch Umwandlungen, etwa in Hotels. Abrisse von Gründerzeit-Zinshäusern sind hingegen selten. (APA)