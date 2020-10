Von der Einbringung einer Beschwerde bis hin zur Entscheidung – die Verfassungsrichter haben tatkräftige Mithilfe: 45 verfassungsrechtliche Mitarbeiter steuern ihr Wissen bei.

Wien. Gravitätisch und mit bedeutungsschwangeren Mienen schreiten sie in den festlichen Saal. Der erste Artikel der österreichischen Bundesverfassung prangt in goldenen Lettern an der Wand: „Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus.“